华为 P40 系列机型推送鸿蒙 HarmonyOS OS 3.0.0.300 更新，万能卡片和智慧多窗功能优化增强

IT之家 7 月 11 日消息，继华为 nova 9 SE、nova 10 青春版、MatePad Pro 10.8 英寸 2021 款等设备推送 鸿蒙 HarmonyOS 3.0.0.300 系统更新后，华为 P40 系列机型也迎来了该更新，包括华为 P40、P40 Pro 和 P40 Pro+。

此次更新万能卡片和智慧多窗功能优化增强，纯净模式全新升级，以及多种场景一步交互操作方式的应用，将带来更高效、更便捷的使用体验。

IT之家附具体更新内容如下：

官方升级提醒

1、请确保手机没有 ROOT，您收到推送后可以在线升级到 3.0.0.300 (SP2) 版本。

2、版本采取分批方式进行推送，为了满足热心花粉快速升级的需求，您可以通过“设置 - 系统和更新 - 软件更新 - 检查更新”下载版本进行升级。

3、本次版本升级不会清除用户数据，但仍然建议您在升级前将所有重要数据备份至 PC 或云端（请不要备份至手机内部存储空间上），并确认备份内容完整有效。

4、升级后，系统进行自优化适配，可能导致手机有时会出现发热、耗电快、卡顿或充电慢的问题，正常使用 2-3 天后会恢复正常。建议升级完成后将手机灭屏充电 2 小时以上（最好能灭屏充电一晚上），然后重启手机，以保证手机应用快速适配完。

5、更新完成后系统将重新启动，请您耐心等待五分钟左右。

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