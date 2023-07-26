捷豹路虎第一财季中国市场销量达 25976 台，同比增长 40%

IT之家 7 月 26 日消息，捷豹路虎发布 2023/24 财年第一季度（4 月-6 月）财务业绩。

第一财季，营收为 69 亿英镑，同比增长 57%；税前盈利为 4.35 亿英镑；自由现金流为 4.51 亿英镑，创历史同期最高。

此外，第一财季，捷豹路虎全球零售销量达 101,994 台，同比增长 29%；中国市场销量达 25,976 台，全球市场占比超 1/4，与上年同期相比增长 40%。

IT之家注：捷豹路虎（简称 JLR）是一家总部位于英国考文垂怀特利（Whitley）的跨国汽车公司，为印度塔塔汽车的全资子公司。

该公司负责设计、开发和生产路虎与捷豹汽车。这两个品牌都有相当长的历史，可以追溯到 20 世纪 40 年代，1968 年首次同属一家公司，即英国利兰。后来分别被福特和宝马收购，2000 年宝马将捷豹卖与福特，后者又在 2008 年将它们卖给塔塔汽车。

现有捷豹车型

捷豹 XE：紧凑行政车

捷豹 XF：行政车、旅行车

捷豹 XJ：豪华汽车

捷豹 F-Type：跑车

捷豹 E-Pace：紧凑型 SUV

捷豹 F-Pace：中型 SUV

捷豹 I-Pace：电动 SUV

现有路虎车型

路虎发现神行：紧凑型 SUV

路虎发现：中型 SUV

路虎揽胜极光：紧凑型 SUV

路虎揽胜星脉：紧凑型 SUV

路虎揽胜运动版：中型 SUV

路虎揽胜：大型 SUV

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