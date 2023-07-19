消息称塔塔将在英国建设新的电动汽车电池工厂，加速捷豹路虎电汽化

IT之家 7 月 19 日消息，据彭博社，印度塔塔预计将于周三宣布在英国建厂的决定。政府发言人拒绝就正在进行的商业谈判发表评论，而塔塔则拒绝就该报道置评。

据称，塔塔一直在英国索默塞特郡西南部和西班牙之间物色地点筹备建厂，从而为电动捷豹和路虎车型供应电池。

据 BBC 报道，政府将为塔塔提供价值数亿英镑的补贴。“捷豹路虎投资于英国电池生产的决定非常受欢迎。然而，我们将思考为确保这一决定所需的补贴方案。”议会商业委员会主席达伦・琼斯说道。

几个月来，业界围绕着塔塔 (在软件、钢铁、汽车和航空公司拥有利益的综合企业) 将在何处建造这座工厂的问题一直存在猜测。

这家工厂对于英国来说将是一个里程碑，因为该国正试图在电动汽车领域追赶全球各大国家和地区的脚步，而这一电池工厂对依赖于重型电池的汽车制造商至关重要。

但是，英国并没有那么的多资金投入。对于美国《通胀削减法案》承诺向绿色产业提供数千亿美元的补贴的事，英国财政部长杰里米・亨特表示，政府没有大量资金用于类似的措施。

据称，英国本土生产的电池也将帮助英国汽车制造商遵守脱欧后贸易规则。该规则要求他们从 2024 年开始在当地采购更多电动汽车零部件，以避免对英国与欧盟之间的贸易征收关税。

政府此前曾表示正在与欧盟就放宽这些规则进行谈判，此前汽车巨头 Stellantis 警告称，如果面临关税，将被迫关闭工厂并失去数千个就业岗位。

英国政府为促进经济增长已提出了一系列净零目标，包括从 2030 年起禁止销售新的汽油和柴油汽车。

IT之家注：塔塔集团（टाटा समूह）是印度目前最大的集团公司，包括 7 个部门 96 个公司，在六大洲 40 多个国家经营业务，其产品出口到 140 个国家，涉及航空、汽车、快消产品、化学物质、国防航太、配电系统、工程、金融、医疗、资讯、铁路机车、房地产、钢铁、通讯等领域。

据公开资料，塔塔集团得名于其创始人贾姆希德吉・塔塔，其家族成员几乎一直担任集团董事长。集团过渡期间的董事长是拉坦・塔塔。

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