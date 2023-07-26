吉利官宣旗下雷达 RD 6 电动皮卡出口海外，国内售价 14.58 万元起

IT之家 7 月 26 日消息，吉利集团在推特平台宣布，首批出口到海外市场的吉利电动皮卡从淄博智能工厂下线。

从官图来看，该车型为已经在国内发布的雷达 RD 6。目前，吉利官方暂未公布雷达 RD 6 电动皮卡的出口目的地。

雷达汽车在官方新闻稿中称，凭借“新能源”与“智能化”领域的领先优势，雷达 RD6 5、6 月份连续销量过千，市占率最高达到 84.2%，是名副其实的“新能源皮卡细分市场引领者”。本次出海，更是充分印证了雷达 RD6 的产品实力，已获得“全球市场认可”。

吉利旗下 RADAR 品牌于 2022 年 7 月正式发布，中文名称为“雷达”，旗下首款车型为基于 SEA 浩瀚架构打造的电动皮卡雷达 RD 6。2022 年 10 月，雷达首款量产车型 RD 6 在山东淄博智慧工厂正式量产下线并开启预售。11 月 30 日，雷达 RD 6 首批用户交车仪式在深圳举行。

图源吉利官推

配置方面，雷达 RD 6 地盘采用前麦弗逊式独立悬架 + 后多连杆式独立悬架，整车长宽高为 5260mm x 1900mm x 1830mm，轴距为 3085mm。搭载高功率大扭矩三合一电驱以及 200kW 高性能永磁同步电机，百公里加速 6.9s。该车还采用博世 iBooster 智能能量回收系统，官方宣传“30% 续航来自能量回收”。

作为一款皮卡产品，雷达 RD 6 后箱容积达到 1200L，配备隐藏式收纳前备箱以及 48L 后座储物空间，支持 6kW 全场景放电。

图源吉利官推

智能化方面，雷达 RD 6 部分版本配备 12.3 英寸悬浮中控屏、12.3 英寸全液晶仪表以及 55 英寸巨幕全景天窗，悦享版、悦野版支持 2 项全速域领航辅助，以及 10 项行车预警辅助。

IT之家附雷达 RD 6 国内售价：

创业版 14.58 万元起，CLTC 续航 410km，63kWh 磷酸铁锂电池包

创客版 19.88 万元起，CLTC 续航 550km，86kWh 三元锂电池包

悦享版 22.88 万元起，CLTC 续航 550km，86kWh 三元锂电池包

悦野版 26.88 万元起，CLTC 续航 632km，100kWh 三元锂电池包

图源吉利官网

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