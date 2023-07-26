《瞬息全宇宙》幕后特效公司 Runway 开放 AI 视频生成工具，可注册账号免费试用

IT之家 7 月 26 日消息，《瞬息全宇宙》幕后技术公司 Runway 此前获谷歌投资，并公开了旗下具有 AI 功能的视频编辑工具 Gen-2，用户可以直接使用文本提示生成“逼真的视频内容”并“自动剪辑视频”。

而如今该公司宣布，他们的视频编辑工具 Gen-1 和 Gen-2 已经完全向大众开放，任何人都可以注册一个账号免费试用。

▲ 图源 Runway 公司发布的消息

Runway 公司在今年 2 月份首次推出了其 Gen-1 模型，该模型仅使用文本提示即可以修改视频的艺术风格，例如将现实中的实拍镜头转换为卡通剪纸世界。

而 Gen-2 更进一步，可以直接使用单个文本提示生成视频场景，比如提示词为“山脉的航拍无人机镜头”，就可以生成逼真的航拍画面。

▲ 图源 Runway 公司 AI 预览图

据悉，目前 Runway 公司所开放的 Gen-2 工具可以生成最长 4 秒的视频，用户注册使用后，能够得到一定数量的代币，使用这些代币可以免费生成大约 20 段 4 秒视频。如果用户用完了代币，则需要付费购买，每个代币需要 0.05 美元（IT之家注：约 0.36 元人民币），生成一段视频大约需要 0.2 美元（约 1.43 元人民币）。

▲ 图源 苹果 App Store

目前 Runway Gen-2 已经上线了苹果 App Store，也同时有 Web 版本，可以在浏览器中使用，IT之家的小伙伴们可以点击这里访问。

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