全球首个商用核电小堆核心模块“玲龙之心”安全运抵海南

IT之家 7 月 26 日消息，据中国核动力研究设计院公众号报道，载运着“玲龙一号”反应堆压力容器的“汉强祥瑞”轮，昨日在八所海事局“海巡 1108”轮的护航下，安全停靠在海南昌江核电码头。

▲ 图源 中国核动力研究设计院公众号

据悉，此次运输的设备是全球首个商用模块式小型反应堆“玲龙一号”的核心模块，号称“玲龙之心”，该设备集成了压力容器、蒸发器、主泵接管，是制造难度最高、最具代表性的“工厂化预制、模块化制造”核电主设备。

这是全球首个商用模块式小型堆核电项目在车间实现了压力容器与蒸汽发生组件组焊预制工作，标志着我国小型堆核电建设步入世界前列。其采用模块化建造方式，可实现标准化、批量化生产，既提高了安全性和可靠性，又降低了制造成本。

IT之家经过查询得知，“玲龙一号”小堆发电功率为 12.5 万千瓦，建成后年发电量可达 10 亿千瓦时，满足约 52.6 万户家庭生活所需。每台机组每年发电相当于减少二氧化碳排放 88 万吨，种植树木 750 万棵。可满足热电联供、水电联供、海水淡化、提供工业蒸汽等应用场景的能源需求。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。