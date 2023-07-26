三星 Galaxy Watch6 / Classic 智能手表发布，旋转边框回归

IT之家 7 月 26 日消息，三星今晚还推出 Galaxy Watch6 系列智能手表，包括 Galaxy Watch6 和 Watch6 Classic 两款。其中，Watch6 Classic 重新带回了旋转边框这一三星手表最具标志性的功能。这两款手表都有两种尺寸可选，并且都有 LTE 的版本，内置了 eSIM 模块。

Galaxy Watch6 相比 Watch5 有很多改进之处，这款新手表虽然没有旋转边框功能，但相比 Classic 版其它功能并未缺失。Galaxy Watch6 比前代稍微小一点，分别有 44 毫米和 40 毫米两种尺寸。不过由于边框变窄了，屏幕反而略微变大了，分别是 1.5 英寸和 1.3 英寸。Watch6 Classic 的屏幕大小也是一样的，不过带有旋转边框的版本分别是 47 毫米和 43 毫米两种尺寸。

新款 Galaxy Watch6 系列手表都配备了 Super AMOLED 屏幕，支持全彩色 AOD，并且在屏幕上方覆盖了蓝宝石水晶保护层。新手表搭载了新的 Exynos W930 芯片组，仍然是双核 CPU，但是最高频率提升了 18%，达到了 1.4 GHz。内存也增加了 33%，达到了 2 GB，内部存储为 16 GB。

三星在 Watch6 系列中引入的最大的改进实际上是在软件方面。由于有了皮肤温度传感器和心率监测器，新手表可以提供更深入的睡眠分析。三星还自豪地宣布，新手表是唯一支持完整健康追踪套件的手表 —— 包括心电图、心率及心率警报、血压、月经周期预测和跌倒检测。

Watch6 系列支持三星钱包，并且可以用作远程相机快门或者通过集成地图查找主人的手机。由于有了三星版 WearOS，新手表支持谷歌和第三方应用。

Watch6 和 Watch6 Classic 的电池容量分别为 425 mAh（较大尺寸的 44 毫米普通版或 47 毫米 Classic 版）和 300 mAh（较小尺寸的 40 毫米普通版和 43 毫米 Classic 版），还具有 IP68 认证，可以浸入水中达 50 米（5ATM），并且符合 MIL-STD-810H 标准。

三星 Galaxy Watch6 有石墨色（两种尺寸均提供）、银色（仅 44 毫米）和金色（仅 40 毫米）三种颜色可选，售价 289 英镑（IT之家备注：当前约 2656 元人民币）起，支持 LTE 的较大尺寸手表售价为 369 英镑（当前约 3391 元人民币）。

三星 Galaxy Watch6 Classic 有黑色和银色两种颜色可选，最便宜的版本售价为 369 英镑（当前约 3391 元人民币），价格最高可达 459 英镑（当前约 4218 元人民币）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。