今晚发布，三星 Galaxy Z Flip 5 / Z Fold 5 / Watch 6 / Tab S9 全曝光（多图）

IT之家 7 月 26 日消息，三星即将在今晚 19 点举行 Unpacked 新品发布会，推出最新的折叠屏手机、智能手表和平板电脑，但临近发布会，知名爆料者 Evan Blass 在其 Twitter 账号上分享了一系列新品官方网页介绍的图片，几乎揭露了所有新品的细节，唯一没有曝光就剩价格了。

根据 Blass 分享的图片，三星将发布两款折叠屏手机（Galaxy Z Fold 5 和 Z Flip 5）、Galaxy Watch 6 系列智能手表和多款 Galaxy Tab S9 平板电脑。这些图片不仅展示了新品的外观设计，还确认了之前传闻中的一些重要功能。

在 Galaxy Z Flip 5 的宣传图片中，三星强调了其巨大的外屏尺寸，用户可以在不打开手机的情况下，完成很多操作。这块 3.4 英寸的“Flex Window”支持全键盘输入，可以用来回复信息，还支持打电话和移动支付。相比之下，Z Flip 4 的外屏只有 1.9 英寸。Z Flip 5 搭载了 3700 毫安时的电池，处理器为高通骁龙 8 Gen 2。

Z Flip 5 和 Z Fold 5 都采用了“全新、耐用、双轨设计”的铰链，从图片来看，这次可以完全折叠平整。

而“更轻薄”的 Z Fold 5 则拥有 7.6 英寸的主屏幕（与 Z Fold 4 相同），据称亮度可以达到 1750 尼特，比 Z Fold 4 宣称的 1000 尼特有大幅提升。折叠后厚度为 13.4 毫米，重量为 253 克，处理器也为高通骁龙 8 Gen 2，电池容量为 4400 毫安时。还拥有“顶级防水性能”，并支持 S Pen 触控笔，可以放在专用保护壳中。摄像头方面，该机后置三颗摄像头：5000 万像素主摄、1200 万像素超广角和 1000 万像素长焦（3 倍光学变焦）。外屏自拍摄像头为 1000 万像素，内屏则采用了 400 万像素的屏下自拍摄像头。

至于 Galaxy Watch 6 智能手表，之前传闻经典版将恢复物理旋转表冠的说法也得到了证实。这款手表的功能包括支持国际漫游、与兼容的 Galaxy 手机配合使用快门功能、通过 Samsung Wallet 进行移动支付、睡眠追踪、以及支持追踪 90 种不同的锻炼方式。

最后是 Tab S9 平板电脑系列，包括 11 英寸的 S9、12.4 英寸的 S9 Plus 和 14.6 英寸的 S9 Ultra。三星称这是其“首款防水防尘 Galaxy S 平板电脑”，具有 IP68 级别的防护（可以完全浸入水中），并且兼容的 S Pen 触控笔也具有同样的防护等级。

三星新品发布会即将开始，IT之家将为大家第一时间带来相关报道，敬请关注。

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