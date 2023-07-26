1899 元起 + 6 期免息：三星 Galaxy Watch6 系列京东预售

三星今晚推出 Galaxy Watch6 系列智能手表，国行售价 1899 元起 + 支持 6 期免息：

Galaxy Watch6 比前代稍微小一点，分别有 44 毫米和 40 毫米两种尺寸。不过由于边框变窄了，屏幕反而略微变大了，分别是 1.5 英寸和 1.3 英寸。

新款 Galaxy Watch6 系列手表都配备了 Super AMOLED 屏幕，峰值亮度可达 2000 尼特，支持全彩色 AOD，并且在屏幕上方覆盖了蓝宝石水晶保护层。

新手表搭载了新的 Exynos W930 芯片组，仍然是双核 CPU，但是最高频率提升了 18%，达到了 1.4 GHz。内存也增加了 33%，达到了 2 GB，内部存储为 16 GB。

Watch6 系列支持三星钱包，并且可以用作远程相机快门或者通过集成地图查找主人的手机。由于有了三星版 WearOS，新手表支持谷歌和第三方应用。

Watch6 和 Watch6 Classic 的电池容量分别为 425 mAh（较大尺寸的 44 毫米普通版或 47 毫米 Classic 版）和 300 mAh（较小尺寸的 40 毫米普通版和 43 毫米 Classic 版），官方称在打开 AoD 时电池续航时间可达 30 小时，在关闭 AoD 时可达 40 小时。新手表还具有 IP68 认证，可以浸入水中达 50 米（5ATM），并且符合 MIL-STD-810H 标准。

新手表运行基于 Wear OS 4 的 One UI 5 Watch 系统，能在测量总睡眠时间、睡眠周期、清醒时间、身体恢复和精神恢复后，智能手表每天早上都会向用户展示改善睡眠质量的个性化提示和详细的反馈。

Galaxy Watch 6 系列具有加速度计，气压计，身体成分分析，指南针，心电图，GPS，陀螺仪，心率传感器，光传感器和温度传感器。在所有这些传感器的帮助下，手表可追踪用户的活动和锻炼情况。身体成分分析测量用户身体的各个方面，包括 BMI、基础代谢率、体脂百分比、身体水分、骨骼质量等。

三星 Galaxy Watch6 有石墨色（两种尺寸均提供）、银色（仅 44 毫米）和金色（仅 40 毫米）三种颜色可选，售价 289 英镑（IT之家备注：当前约 2656 元人民币）起，支持 LTE 的较大尺寸手表售价为 369 英镑（当前约 3391 元人民币）。

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