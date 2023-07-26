英特尔酷睿 14 代处理器非 K 型号曝光：i9-14900 可达 5.8GHz

IT之家 7 月 26 日消息，爆料人 chi11eddog 今日曝光了英特尔酷睿 14 代非 K 系列桌面处理器的详细信息。该系列处理器将是 13代处理器的提频版本。

如上图所示，酷睿 14 代非 K 系列桌面处理器除了 i7-14700（F）增加了 4 个小核外，其余型号核心数量与上代相同。频率方面，酷睿 14 代非 K 系列比上代提升了 200MHz。

该爆料人日前表示，酷睿 14 代处理器的价格可能与 13代相同。

据IT之家日前报道，benchlife 现已曝光酷睿 14 代处理器 K 系列的参数信息，同样是 i7 型号增加了四个小核心。

i9-14900K：8 大核 + 16 小核，3.2-6GHz

i7-14700K：8 大核 + 12 小核，3.4-5.6GHz

i5-14600K：6 大核 + 8 小核，3.5-5.3GHz

酷睿 14 代处理器 K 系列预计将在今年 10 月中旬推出，非 K（65W）型号可能会在明年初的 CES 上推出。

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