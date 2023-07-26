恒大汽车：2022 年集团亏损 276.64 亿元，2021 年亏损 563.44 亿元

IT之家 7 月 26 日消息，恒大汽车 7 月 26 日公告，2022 年集团产生亏损 276.64 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，集团累计亏损及股东亏损分别为 989.06 亿元及 686.51 亿元。于 2022 年 12 月 31 日的现金及现金等价物为 2.2 亿元。

2021 年集团产生亏损 563.44 亿元（2020 年：76.65 亿元）。于 2021 年 12 月 31 日，集团累计亏损及股东亏损分别为 712.41 亿元（2020 年：129.97 亿元）及 393.39 亿元（2020 年：58.39 亿元）。于 2021 年 12 月 31 日的现金及现金等价物为 24.53 亿元（2020 年：104.76 亿元）。股份已由 2022 年 4 月 1 日上午 9 时正起于联交所暂停买卖，将继续暂停买卖，直至另行通知。

此前恒大集团连发包括 2021 年、2022 年业绩公告以及 2022 年中期业绩公告在内的三份财报。财报显示，中国恒大两年亏损超 8120 亿元，总负债超 2.4 万亿元。

IT之家注意到，今年 6 月份，恒大汽车曾发布公告披露造车近况：截至 2023 年 5 月份，公司才恢复了汽车的生产制造活动。根据官网介绍，作为恒大造车的首款量产车型，恒驰 5 定位为纯电紧凑型 SUV 车型，CLTC 工况下综合续航里程 602 公里，目前这一款车型的售价为 17.9 万元。恒大汽车表示，2022 年公司实现了恒驰 5 车型的量产和交付；员工人员方面，截至 2022 年末，公司拥有员工 4506 人，仅占恒大集团员工总数的 4.38%。

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