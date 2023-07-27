小红书：最新 iOS 版 App 已解决部分网友反馈的闪退问题

IT之家 7 月 27 日消息，今日凌晨，小红书 iOS 版 App 出现大规模闪退问题，卸载重装无法解决。

对此，小红书客服微博发文称，该问题系技术故障引起。如遇到小红书 App 无法启动的情况，用户可前往 App Store 下载最新版本（版本号 7.97.2）。部分网友也表示“更新后可以正常使用了”。

据公开资料，小红书成立于 2013 年，创始人为毛文超和瞿芳，官方给自己的定位是“一个生活方式平台和消费决策入口”。截至 2019 年 1 月，小红书用户数超过 2 亿，其中 90 后和 95 后是最活跃的用户群体。

和其他电商平台不同，小红书是从社区起家。一开始，用户注重于在社区里分享海外购物经验，到后来，除了美妆、个护，小红书上出现了关于运动、旅游、家居、旅行、酒店、餐馆的信息分享，触及了消费经验和生活方式的方方面面。

IT之家注意到，目前小红书已经是 App Store 中国区“社交类”排名第一的应用。这款 App 适用于 iOS 11 以及更高版本，目前体积约 448.3MB，年龄分级“12+”，提供多种内购选项。

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