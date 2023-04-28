科技昨夜今晨 0428：微信紧急修复扫码 Bug 、小红书将上线团购功能、天涯社区关停因欠电信千万服务器费用

“科技昨夜今晨”，是IT之家全新推出的内容形式，为大家汇总科技行业重大重要事件。今天是 2023 年 4 月 28 日，星期五，大家早上好，下面开始播报：

1、小红书将上线团购功能

（极客公园）小红书近日开始招募到店餐饮商家及服务商，一部分商家正入驻参与内测，不久后，小红书将上线团购功能，打通本地餐饮从内容种草到交易的闭环。用户可以直接购买团购套餐、到店消费。>> 查看详情

2、天涯社区关停因欠电信千万服务器费用

（雷峰网）近日天涯社区网站和客户端被发现已无法打开，据悉，天涯社区因无力偿还债务，资产被打包出售；员工苦于被拖欠工资、拖欠社保公积金纷纷离职，目前公司仅剩 20 多名员工。知情人士透露，天涯社区已拖欠海南电信十几年的服务器费用，金额高达一千多万。>> 查看详情

3、微信紧急修复扫码 Bug

4 月 27 日，距 iOS 正式版 8.0.36 推出仅过去 6 天时间，微信就推出了 8.0.37 正式版。新版本在功能上没有新变化，但修复了扫码闪退的 Bug。在更新至 8.0.37 正式版后，识别之前扫了会闪退的二维码，如今只会显示一串数字。>> 查看详情

4、OPPO、vivo、小米应用商店 7 月起逐步清理 32 位应用

4 月 27 日，小米官方发布金标联盟 64 位适配时间节点重要通知（三），2023 年 7 月 1 日起，OPPO、vivo、小米等主流应用商店将逐步清理仅支持 32 位的应用。>> 查看详情

5、比亚迪 Q1 业绩出炉

4 月 27 日，比亚迪在港交所发布 Q1 业绩公告，一季度营收达到 1202 亿元，同比增长 79.83%；净利润 41.3 亿元，同比增长 410.89%。>> 查看详情

6、消息称苹果 USB-C 接头版 EarPods 耳机开始量产

(MacRumors) 最新爆料显示，苹果已开始量产 USB-C 接头版 EarPods 有线耳机。>> 查看详情

7、华为李小龙解释充电口设为二选一，物理防呆

华为 P60 Pro 手机包装盒内标配的 88W 充电器近日在网上引发争议，该充电器采用了 USB-A 和 USB-C 二选一连接器设计，无法同时使用。华为李小龙回应称，为物理防呆，减少学习成本。>> 查看详情

8、美光通知经销商，存储产品 5 月起不接受更低价格

（Digitimes）据市场消息，美光近日告知经销商，DRAM 及 NAND Flash 闪存从 5 月起不再接受更低价格，也就是说，美光认为现阶段的价格已经是最低行情，希望现货价从第二季度回稳，然而下游市场的实际需求能否支撑仍有待考验。>> 查看详情

9、SpaceX 星舰下一次试飞时间曝光

（凤凰科技）美国宇航局 (NASA) 局长比尔・纳尔逊 (Bill Nelson) 周四表示，美国太空探索技术公司 (SpaceX) 相信他们可以修复在星舰首次试飞中遭到破坏的发射台，并在夏季初发射第二枚星舰。>> 查看详情

今天就先聊到这，科技昨夜今晨，咱们明天见。