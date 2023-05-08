科技昨夜今晨 0508：微信调整公众号模板消息、小红书布局大模型、华为 Mate 60 工程机仍搭载骁龙 8+ 4G 芯片

“科技昨夜今晨”，是IT之家全新推出的内容形式，为大家汇总科技行业重大重要事件。今天是 2023 年 5 月 8 日，星期一，大家早上好，下面开始播报：

1、小红书布局大模型，已推出 AI 绘画应用

5 月 6 日消息，小红书从 3 月份起筹备了独立的大模型团队，核心员工来自广告业务的 NLP 技术团队。除了成立大模型团队以外，小红书内部还有多个独立部门同时推进 AIGC 方向的落地探索。

今年 4 月份，小红书还上线了一款名为“ Trik ”的 AI 创作应用，主打 AI 绘画。>> 查看详情

2、微信调整公众号模板消息

近日，微信宣布将对公众号模板消息进行调整，调整内容如下：

去除自定义颜色、表情符号（表情符号由替换为“□”改为直接去除）

去除尾部 / 备注内容

去除首行内容；单个中间主内容不超过 20 字，且不支持换行（新增措施）>> 查看详情

3、苏姿丰称摩尔定律尚未消亡

5 月 6 日消息，苏姿丰在接受采访时表示，摩尔定律尚未消亡，只是有所放缓，需要以不同的方式做事来克服性能、效率和成本挑战。>> 查看详情

4、2023Q1 平板战报一览

市场调查机构 IDC 公布的最新报告，2023 年第 1 季度全球平板出货量为 3070 万台，同比下降了 19.1%，报告信息如下：

苹果公司出货量为 1080 万台，市场份额为 35.2%，同比下降 10.2%

三星公司出货量为 710 万台，市场份额为 23.1%，同比下降 14.3%

华为公司出货量为 200 万台，市场份额为 6.6%，同比下降 9.7%

联想公司出货量为 190 万台，市场份额为 6.2%，同比下降 37.1%

亚马逊公司出货量为 140 万台，市场份额为 4.6%，同比下降 62%>> 查看详情

5、英伟达推出神经纹理压缩算法：分辨率提高 4 倍、显存减少 30%

5 月 6 日消息，英伟达展示了全新的纹理压缩算法 Neural Texture Compression（NTC），使用该算法相比较块压缩算法，视频分辨率将提高 4 倍，显存消耗减少 30%。>> 查看详情

6、华为严打 App 互相拉起

5 月 7 日消息，华为近日通知开发者，要求对应用程序进行自检，发现存在未经用户同意“应用间互拉”的恶意行为必须下线，否则将做下架处理并且知会有关部门。>> 查看详情

7、苹果 iPhone 15 Pro Max 最新机模上手，采用 Type-C 接口、边框更窄

iPhone 15 Pro Max 机模泄露，相较于前代：正面边框进一步收窄，灵动岛面积收缩，升级为 Type-C 充电接口，传统物理静音键变成支持自定义的 Action Button 按键。>> 查看详情

8、华为 Mate 60 标准版工程机出样，仍搭载骁龙 8+ 4G 芯片

5 月 7 日消息，华为 Mate 60 出样的工程机依然搭载了 Mate 50、Mate X3 和华为 P60 系列中的高通 SM8425（骁龙 8+ 的 4G 版本）芯片，考虑到下半年量产的时间，不排除 Mate 60 量产机型换用骁龙 8 Gen2 甚至 8+ Gen2 的可能。>> 查看详情

9、5G 速度比一年前还慢，毫米波难以普及

据网络诊断公司 Ookla 数据显示，与一年前相比，全球各国的 5G 网络的上传和下载速度普遍下降了。即使是最先进的 5G 网络，目前也只能达到 1 Gbps 的速度，远远低于国际电信联盟设定的 20 Gbps 理想下载速度。>> 查看详情

今天就先聊到这，科技昨夜今晨，咱们明天见。