长城汽车旗下欧拉好猫于巴西上市并开启盲订，计划 10 月交付

IT之家 7 月 27 日消息，据长城汽车官方公众号 7 月 26 日消息，长城汽车旗下纯电小型车欧拉好猫已在巴西上市。长城汽车巴西首席商务官 Oswaldo Ramos 宣布，新车将在巴西最大的电商平台开启盲订，订金为 9000 雷亚尔（约 13500 元人民币），具体售价将于 8 月正式公布，首批车辆 10 月展开交付。

长城汽车介绍称，这是该品牌在巴西市场的第二款“重磅新能源产品”—— 此前哈弗 H6 新能源 SUV 已在当地上市，2023 年 4 月交付首批新车。官方更表示，哈弗 H6 新能源在 2023 年 5 月取得巴西新能源车“销量冠军”，当月新能源市场份额为 14.39%，6 月继续增长来到 14.81%。

同时，长城汽车的巴西工厂也将在 2024 年正式投入运营，首款混动皮卡也将于巴西生产、销售。

IT之家此前报道，欧拉好猫已登录澳大利亚、约旦、马来西亚、泰国、英国以及中国的港澳地区等市场。国内在售的 2023 款欧拉好猫提供 5 种配置，包含 401km、501km 两种续航里程，售价区间为 12.98 万元-16.58 万元。

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