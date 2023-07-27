哪吒 AYA 车型将于 8 月 3 日上市，内饰将采用全新设计

IT之家 7 月 27 日消息，据易车消息，哪吒 AYA 将于 8 月 3 日上市。作为哪吒 V 的改款车型，新车采用了全新的命名形式，同时将会针对外观进行小幅升级，并采用全新内饰设计及新增两款全新车漆色。

IT之家注：哪吒汽车将 AYA 解释为充满活力（Active）、年轻个性（Young）以及时刻创造惊喜（Amazing）的生活追求。

新车在尺寸方面基本延续了现款车型的设计，长宽高为 4070*1690*1540mm，轴距为 2420mm，车内依旧采用 5 座布局。车尾方面同样进行了小幅升级，换装了贯穿式尾灯设计，同时后包围也换成了平直的线条。

该车设计灵感来自于“宇宙”，采用溜背设计，整体十分小巧可爱，前脸采用为封闭式格栅设计，下方即“星耀”格栅，充电口位于前翼子板，还有“银河”电镀饰条和“流星”贯穿式尾灯设计，配合悬浮车顶“视觉体量感十足”。

哪吒汽车表示，哪吒 AYA 主要卖点包括超大空间、智能配置、超高颜值等，全面迎合年轻人的需求。哪吒 AYA 作为 NETA V 车型的换代产品，将与比亚迪海鸥、五菱缤果等 A0 级产品进行竞争。

哪吒 AYA 目前已经通过工信部申报，根据申报信息来看将采用与此前相同的动力系统，包括 40kW 以及 70kW 电机，搭载江苏时代磷酸铁锂电池，最高车速 101km，续航均为 318km。

此外，该车型换装了新样式的 16 英寸双四辐轮圈，搭配 185/55R16 轮胎，整备质量为 1151kg。

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