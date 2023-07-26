哪吒官宣新车命名为“AYA”：对标比亚迪海鸥，8 月上旬发布

IT之家 7 月 26 日消息，哪吒汽车昨晚官方宣布旗下新车命名为“哪吒 AYA”，具体参数、配置、性能、价格将于 8 月上旬正式发布。

▲ 图源哪吒汽车公众号，下同

据哪吒官方介绍，哪吒 AYA 的命名代表着当下用户充满活力（Active）的生活方式，年轻个性（Young） 的生活主张，以及时刻创造惊喜（Amazing）的生活追求。

该车设计灵感来自于“宇宙”，车身采用“星耀”格栅、“银河”电镀饰条和“流星”贯穿式尾灯设计，配合悬浮车顶，“视觉体量感十足”。造型方面，哪吒 AYA 采用溜背设计，降低风阻的同时，也更加时尚。

IT之家从哪吒汽车公众号获悉，哪吒 AYA 主要卖点包括超大空间、智能配置、超高颜值等，全面迎合年轻人的需求。哪吒 AYA 作为 NETA V 车型的换代产品，将与比亚迪海鸥、五菱缤果等 A0 级产品进行竞争。

哪吒 AYA 目前已经通过工信部申报，该车长宽高为 4070/1690/1540mm，轴距 2420mm，提供 40kW 以及 70kW 前置电机，搭载江苏时代磷酸铁锂电池，分为 31.8Whr 和 33.9Whr 两个型号，最高车速 101km，续航均为 318km。

此外，该车型换装了新样式的 16 英寸双四辐轮圈，搭配 185/55R16 轮胎，整备质量为 1151kg。

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