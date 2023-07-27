电影级画质，国产动作冒险游戏《春草传》公布 18 分钟实机流程演示

IT之家 7 月 27 日消息，去年 8 月，由蔚领时代开发的一款云原生游戏《春草传》公布了技术演示，凭借超强的电影级画质引发了游戏玩家的热烈讨论。

时隔近一年，蔚领时代再次放出视频，公布了《春草传》的 18 分钟实机流程演示，展示了游戏的实际游玩画面，IT之家小伙伴可以观看官方视频。

据介绍，《春草传》是一款动作冒险游戏，将采用虚幻引擎 5 打造。从实机演示来看，该游戏采用第三人称视角，包括动作、枪战元素。

IT之家附此前的技术演示视频和游戏官方介绍：

《春草传》是蔚领时代开发的一款云原生游戏技术演示，通过数据中心的多 GPU 协同计算能力进行渲染，并通过推流将画面实时传送到用户的任何显示设备上，目标是将电影工业的视听效果通过实时渲染呈现给每一位玩家和观众。 我们尝试和中国电影行业的艺术家一同合作，打造下一代的沉浸式交互娱乐体验，将不同于传统的影视和游戏，我们将通过各种屏幕以及 VR 终端，让你仿佛置身一部电影之中，带给你更加沉浸式的电影级体验。 春草的故事是一个少女的成长故事，她像我们每个年轻人一样，用自己微薄的力量与命运抗争，我们希望借助电影艺术的表达方式，把她的喜怒哀乐呈现出来，也希望大家能够持续关注她的冒险旅程。

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