IGN 评 2023 年最佳游戏电视：国产品牌 TCL、海信上榜

IT之家 7 月 19 日消息，IGN 近期发布了 2023 年最佳游戏电视榜单，国产品牌 TCL、海信分别有一款电视上榜，LG、索尼、三星各有两款产品上榜。

IGN 评论称，游戏电视首先要注意的是刷新率。如果你想要最流畅的游戏玩法，应该寻找刷新率更高的电视，入选榜单的产品均提供 4K / 120Hz，与 PS5 和 Xbox Series X / S 的规格完美匹配。

此外，可变刷新率（VRR）对于沉浸在 PS5 和 Xbox 游戏中至关重要。VRR 通过调整 FPS 以匹配游戏系统的内容来帮助消除屏幕撕裂，目前大多数游戏电视都采用了某种类型的 VRR 技术，无论是 FreeSync 还是 G-Sync 。

IGN 认为，HDMI 2.1 接口可能是购买游戏电视时要注意的最关键规格。如果你想以体验 4K / 120Hz 的游戏，都将需要此接口，HDMI 2.0 接口在 4K 分辨率下仅提供 60Hz 的刷新率。

IT之家附上榜产品及其参数：

1、LG 65 英寸 C3 OLED Evo

屏幕尺寸：65 英寸 分辨率：4K 面板类型：OLED HDR 兼容性：杜比视界、HDR10、HLG 自适应同步：FreeSync Premium、G-Sync 刷新率：120Hz 输入：4 x HDMI 2.1、1 x RF

2、LG 65 英寸 G3 OLED Evo

屏幕尺寸：65 英寸 分辨率：4K 面板类型：OLED HDR 兼容性：杜比视界、HDR10、HLG 刷新率：120Hz 自适应同步：FreeSync Premium、G-Sync 输入：4 x HDMI 2.1、1 x RF

3、索尼 65 英寸 X90L

屏幕尺寸：64.5 英寸 分辨率：4K 面板类型：全阵列 LED HDR 兼容性：杜比视界、HDR10、HLG 刷新率：120Hz 输入：4 x HDMI 2.1、1 x RF

4、TCL 65 英寸 6 级系列 Mini-LED QLED 4K 超高清智能 Roku 电视（65R655）

屏幕尺寸：64.5 英寸 分辨率：4K 面板类型：Mini-LED QLED HDR 兼容性：杜比视界、HDR10+、HLG 刷新率：120Hz（启用 144Hz VRR） 自适应同步：VRR、FreeSync Premium Pro 输入：2 x HDMI 2.1、2 x HDMI、1 x RF

5、海信 55 英寸 U8H 量子系列 ULED 智能电视（55U8H）

屏幕尺寸：55 英寸 分辨率：4K 面板类型：全阵列局部调光 Mini LED HDR 兼容性：杜比视界、HDR10+、HLG 刷新率：120Hz 自适应同步：VRR、FreeSync 输入：2 x HDMI 2.1、 2 x HDMI 2.0、1 x RF

6、索尼 65 英寸 A95K 系列 Bravia XR OLED 4K 电视

屏幕尺寸：64.5 英寸 分辨率：4K 面板类型：QD-OLED HDR 兼容性：杜比视界、HDR10、HLG 刷新率：120Hz 自适应同步：VRR 输入：2 x HDMI 2.1、2 x HDMI 2.0、1 x RF

7、三星 65 英寸 QN90C 智能 QLED 4K 电视

屏幕尺寸：65 英寸 分辨率：4K 面板类型：Neo QLED HDR 兼容性：HDR10+、HLG 自适应同步：FreeSync Premium Pro 刷新率：120Hz 输入：4 x HDMI 2.1、1 x RF

8、Vizio 75 英寸 P 系列电视

屏幕尺寸：74.5 英寸 分辨率：4K 面板类型：全阵列量子色彩 HDR 兼容性：HDR10、HDR10+、HLG、杜比视界 峰值亮度：1,200cd / m2 刷新率：120Hz 输入：4 x HDMI 2.1、1 x RF

9、三星 75 英寸 QN900C 智能 Neo QLED 8K 电视

屏幕尺寸：75 英寸 分辨率：8K 面板类型：Neo QLED HDR 兼容性：HDR10+、HLG 自适应同步：FreeSync Premium Pro 刷新率：120Hz (144Hz) / 4K、60Hz / 8K 输入：4 x HDMI 2.1、1 x RF

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。