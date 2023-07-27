消息称谷歌将为可折叠手机和大屏幕设备重新设计 Play 应用商店 UI 界面

IT之家 7 月 27 日消息，在去年的 Google I / O 大会上，谷歌表示将对 Play 应用商店进行一些更新，以适配更大的屏幕设备，据外媒 The Verge 报道，谷歌目前将对 Play 商店推出四项重大更新，以提升可折叠设备、平板电脑和 Chromebook 浏览 Play 商店时的交互体验。

IT之家整理具体更新内容如下：

第一个变化是商店列表页面的改版。带有“高质量介绍视频”的游戏将在页面顶部显示视频横幅（Banner），谷歌还将应用程序和游戏的详情页面重新设计为专栏布局，将更多内容放在窗口中更高的位置，以便于用户进行直觉交互。

▲ 图源 谷歌

考虑到并非所有应用都能与大屏幕设备无缝配合，为了推广“充分适配各种屏幕尺寸”的应用，谷歌提高了这批应用的搜索排名。谷歌表示，“编辑之选”今后会定期注重于“充分适配各种屏幕尺寸”的应用，这将激励开发者为他们的应用适配更多内容。

第二个变化是，谷歌将会为部分未能适配“大屏幕”的应用详情页面中提供警告，让用户了解该应用在“大屏幕”设备可能会出现元素显示不完整或直接崩溃的问题，防止用户购买实际上无法在他们设备上工作的应用。

▲ 图源 谷歌

第三个变化是，谷歌将调整“大屏幕设备”上 Play 商店的显示效果，改用左侧导航栏，这就意味着“用户在横屏模式下可以用拇指轻松打开菜单项目”，避免多余的操作，同时也能改善误触问题。

第四个变化是分屏搜索，在调整之后，Play 商店将并排显示“搜索结果”和“应用详情页面”，意味着用户在搜索应用时不必来回切换页面。

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