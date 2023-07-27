有望亮相明年 I / O 大会，报道称谷歌正考虑开发可折叠 Pixel 平板

IT之家 7 月 27 日消息，根据 DigiTimes 报道，从供应链渠道获悉，谷歌目前正考虑开发可折叠平板设备，有望在明年的 I / O 开发者大会上发布。

谷歌目前正在考虑中，内部并未启动相关的开发工作，也没有规划未来现有的路线图中。

报道只是称谷歌如果要推出可折叠平板，那么将会成为明年 I / O 开发者大会上的重量级产品。

三星已经展示了基于安卓的可折叠屏幕概念，但这些概念都没有进入市场。

IT之家此前报道，苹果目前正和 Samsung Display、LG Display 共同开发 20 英寸可折叠设备。

Baek Seung-in 在活动中透露，当前正和 LG Display 公司合作，为苹果公司开发一款可折叠的 20 英寸平板、笔记本混合设备，只不过他表示需要更长的时间准备。

Ross Young 曾在今年 2 月表示，苹果正在开发一款 20.5 英寸的可折叠笔记本，最快可能在 2025 年发布。

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