中兴小鲜 50 手机官宣 8 月 1 日发布：紫光展锐 T760 处理器，水滴屏设计

IT之家 7 月 27 日消息，中兴手机今日官宣，中兴小鲜 50 手机将于 8 月 1 日 14:00 正式发布，搭载紫光展锐 T760 处理器，采用 6nm EUV 先进制程工艺。

从宣传海报看，中兴小鲜 50 手机正面采用水滴屏设计，屏幕边框较宽，机身背面采用圆形镜头模组，后壳与边框连接处采用弧度设计。

IT之家从紫光展锐官网获悉，T760 处理器 CPU 由 4 颗 A76+4 颗 A55 核心组成，CPU 主频最高为 2.2GHz，GPU 为 Arm Mali G57。这款处理器支持 6400 万像素摄像头、120Hz 高刷率屏幕、蓝牙 5.0、SA 和 NSA 双模通信（5G 全网通）等。

中兴小鲜 50 手机此前已经上架电信终端产品库，提供时光灰和春晖绿两款配色。该产品正面配备一块 6.52 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 1600 × 720，机身尺寸为 163.58 × 75.22 × 8.5，重 191 克，配备 4000mAh 电池，提供 4GB+128GB 和 6GB+128GB 两个内存版本，后置 1300 万像素镜头。

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