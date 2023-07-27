抖音发布《治理“非法办证”信息公告》，下架相关视频 39980 条

IT之家 7 月 27 日消息，抖音日前发布《关于治理“非法办证”信息的公告》，宣称平台中存在“非法办证”现象，抖音将对此展开重点打击。

据抖音表示，平台在日常巡查中发现，有部分账号试图发布“代办食品及公共卫生从业人员健康证”、“制作售卖护照 / 身份证及特种作业操作证”、“制作病历及小票”等内容，希望借此不当引发关注并非法获利。

▲ 图源 抖音

此类行为严重违反了公共安全及卫生、食品安全管理等相关法律法规，也违反了平台规则，平台予以了严格处置。治理的同时，平台也利用各种技术能力，对相关违规内容进行提前识别、拦截。

抖音声称，2023 年 7 月至今，平台共下架相关视频 39980 条，对 309 个账号进行无限期封禁等处理。平台将持续打击借助平台开展非法经营活动、非法获利的行为。其中，平台对违规发布相关内容，称可代办、伪造证件的信息和账号予以重点打击。

IT之家同时发现，抖音、微博等 16 家平台此前已签署了《首都互联网平台“自媒体”管理行业自律公约》，《公约》鼓励各网站平台坚持自我管理、协同治理，做到其中的“十倡议”、“十抵制”。倡议内容包括鼓励传播主流思想、支持优质内容作品、参与网络文明建设等，抵制内容包括坚决抵制网络暴力、坚决抵制造谣传谣、坚决抵制联动炒作等。

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