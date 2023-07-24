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消息称腾讯、抖音集团、淘天集团均计划调整职级体系

2023/7/24 16:09:17 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 7 月 24 日消息，据《晚点 LatePost》消息，腾讯、字节跳动旗下抖音集团、阿里巴巴旗下淘天集团均准备在今年对现行的职级体系、管理制度做出调整：

  • 腾讯将缩减干部层级，减少业务的管理角色，推动公司的组织层级更加扁平。

  • 抖音集团则在考虑调整已施行超过五年的 “5 级 10 等” 员工职级体系，但方案未定。

  • 淘天集团考虑增加基层员工职级（ P 序列改为 14-28 级），简化晋升方式；还计划将 OKR 考核制度调整为 OKR 与 KPI 并行，以 KPI 为主的考核制度。此外，十人以上团队强制执行末尾淘汰。

报道称，随着主营业务增速放缓，各公司都对效率有了更高要求，开启了更严格的绩效考核以及人员优化。抖音集团相关负责人回应表示，目前没有职级调整计划

据IT之家此前报道，阿里巴巴自今年“1+6+N”组织变革以来，就对内部进行了不少大刀阔斧的改动，淘宝天猫集团实现全面独立经营管理。据 36 氪报道，近期淘宝天猫集团启动了近年来最大的人力制度改革，取消 P 序列、P8 以上改为组织任命。对此，淘宝天猫集团回应界面新闻表示，改革是一定的也是必需的，方案仍在调研阶段

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关键词：腾讯抖音淘宝天猫

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