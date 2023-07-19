抖音、微博等 16 家平台签约，《首都互联网平台“自媒体”管理行业自律公约》发布

IT之家 7 月 19 日消息，中央网信办举报中心公众号显示，在北京市委网信办指导下，首都互联网协会征求属地重点网站意见建议，近日制定发布了《首都互联网平台“自媒体”管理行业自律公约》（以下简称《公约》）。
目前，抖音、快手、今日头条、西瓜视频、微博、新浪、搜狐、网易、凤凰、百度、知乎、豆瓣、优酷、爱奇艺、一点资讯、奇虎 360 等 16 家网站平台作为首批单位完成签约，承诺将严格遵守《公约》要求，积极践行企业主体责任。
IT之家从中央网信办举报中心公众号了解到，《公约》鼓励各网站平台坚持自我管理、协同治理，做到其中的“十倡议”“十抵制”。倡议内容包括鼓励传播主流思想、支持优质内容作品、参与网络文明建设等，抵制内容包括坚决抵制网络暴力、坚决抵制造谣传谣、坚决抵制联动炒作等。
十倡议：
一、鼓励传播主流思想。引导本平台“自媒体”制作发布符合国家大政方针、服务经济社会发展大局、体现时代发展大势、反映强国建设成就的内容作品，共同唱响主旋律、壮大正能量，为现代化强国建设和中华民族伟大复兴凝心聚力。
二、参与网络文明建设。引导本平台“自媒体”弘扬社会主义核心价值观，创作生产积极健康、向上向善的文化产品，尊德守法、文明互动、理性表达，提升网络文明素养，净化网络空间环境。
三、支持优质内容作品。优化算法推荐服务机制，对广大人民群众喜闻乐见的，富有知识性、趣味性的优质图文视频、直播，优先予以算法推荐，加大流量支持力度。
四、扶持网上道德模范。通过流量支持、运营指导等方式，推广英雄人物、劳动模范、时代楷模、最美人物、身边好人、优秀志愿者等道德模范开设的“自媒体”，引导社会崇善向上。五、严格账号认证管理。建立健全对金融、教育、医疗卫生、司法等专业领域“自媒体”账号资质的动态核验机制，在账号主页展示其服务资质、职业资格、专业背景等认证材料名称，加注所属领域标签，坚决取缔和杜绝假冒仿冒账号。
六、协同处置违规账号。各网站平台之间及时共享违法违规账号的问题线索、主体信息和处置结果，结合具体违法违规情形，按照同一尺度、同一标准及时依法依约处置违规账号。
七、公开典型违规案例。开设“自媒体”各类乱象案例通报专栏，及时通报违规账号，发挥典型案例警示教育作用，引导其他“自媒体”依法用网、文明上网。
八、建立经济处罚机制。在对违法违规账号采取依约处置的基础上，进一步完善用户协议、社区公约，通过采取暂停或关闭用户打赏、下架商品链接、取消广告收益等经济制约手段，限制平台“自媒体”违规获得经济利益。及时核实并清除“自媒体”因违规行为增加的粉丝数量。九、自觉接受举报监督。设立举报专区，设置专人专岗，自觉接受社会举报监督，对网民举报的问题线索，除特殊情况外，在 3 个工作日内反馈办理情况。
十、积极参与社会公益。充分发挥资源优势、平台特长，积极鼓励本平台“自媒体”履行社会责任，加大社会公益宣传，引导全社会形成互帮互助的良好文化氛围。
十抵制：
一、坚决抵制网络暴力。不断完善网暴识别预警机制，加强对网暴当事人的保护，优化网暴信息防扩散功能，从严处置涉网暴“自媒体”账号，重点整治借社会热点事件进行人肉搜索、挑动网民对立、攻击辱骂他人等行为。
二、坚决抵制造谣传谣。各网站平台以新闻正式发布、主流媒体报道的信息为标准，对“自媒体”所传播的热点事件内容信息进行审核，防止谣言信息的产生和扩散。对已被证实为谣言的内容信息，采取“打标签”、开设辟谣专栏、利用算法推荐辟谣信息等措施及时消除谣言影响。对造谣传谣的“自媒体”进行严厉处罚。
三、坚决抵制联动炒作。对批量发布同质化内容的“自媒体”建立识别、预警、处置机制，坚决抵制搬运他人作品、集中发布相似文案、多账号联动发文等行为。对利用签约账号联动炒作，多次出现违规行为的 MCN 机构，采取暂停营利权限、限制提供服务、入驻清退等措施。
四、坚决抵制卖惨引流。对利用老弱病残摆拍增粉和虚构悲情故事引流的“自媒体”保持“零容忍”态度。对发布呼吁社会大众捐款、众筹救助等信息内容的“自媒体”，在无法核实信息真实性的情况下，及时对发布主体予以警示提醒。
五、坚决抵制跟风炒作。从严处置没有事实依据而胡猜妄评、没有亲历者证实而胡编乱造、没有权威信息佐证而夸大其词的“自媒体”，坚决防止跟风炒作、扰乱传播秩序。
六、坚决抵制失德失范。采取有效措施，坚决防范、抵制炒作娱乐明星生活八卦、明星粉丝互怼互踩等“饭圈”乱象。从严打击各类虚假人设、虚假摆拍、奢靡炫富、审丑逐臭、煽动对立等宣扬不良价值观、传播不良生活方式、渲染低级趣味等行为。
七、坚决抵制消费灾难。加强对“自媒体”发布灾难现场内容的审核，严管“自媒体”在事故现场、灾难发生地等场所开设的直播、拍摄的视频信息，坚决防止消费灾难，借势引流。
八、坚决抵制翻炒旧闻。对权威机构已作结论、主流媒体已通报结果的舆情事件，严防“自媒体”打着深挖揭秘名义博取流量增粉增收行为。
九、坚决抵制虚假宣传。对“自媒体”推荐产品的相关信息，各网站平台要加强审核把关，严格审核产品宣传内容，严防夸大功效、虚假宣传等行为。
十、坚决抵制转世账号。严格违规账号处置，对发布违规信息造成恶劣影响的“自媒体”一律依约予以关闭，纳入平台黑名单账号数据库并上报网信部门，严防其通过借用他人身份、变换名称等方式重开账号。
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