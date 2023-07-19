抖音、微博等 16 家平台签约，《首都互联网平台“自媒体”管理行业自律公约》发布

IT之家 7 月 19 日消息，中央网信办举报中心公众号显示，在北京市委网信办指导下，首都互联网协会征求属地重点网站意见建议，近日制定发布了《首都互联网平台“自媒体”管理行业自律公约》（以下简称《公约》）。

目前，抖音、快手、今日头条、西瓜视频、微博、新浪、搜狐、网易、凤凰、百度、知乎、豆瓣、优酷、爱奇艺、一点资讯、奇虎 360 等 16 家网站平台作为首批单位完成签约，承诺将严格遵守《公约》要求，积极践行企业主体责任。

IT之家从中央网信办举报中心公众号了解到，《公约》鼓励各网站平台坚持自我管理、协同治理，做到其中的“十倡议”“十抵制”。倡议内容包括鼓励传播主流思想、支持优质内容作品、参与网络文明建设等，抵制内容包括坚决抵制网络暴力、坚决抵制造谣传谣、坚决抵制联动炒作等。

一、鼓励传播主流思想。引导本平台“自媒体”制作发布符合国家大政方针、服务经济社会发展大局、体现时代发展大势、反映强国建设成就的内容作品，共同唱响主旋律、壮大正能量，为现代化强国建设和中华民族伟大复兴凝心聚力。

二、参与网络文明建设。引导本平台“自媒体”弘扬社会主义核心价值观，创作生产积极健康、向上向善的文化产品，尊德守法、文明互动、理性表达，提升网络文明素养，净化网络空间环境。

三、支持优质内容作品。优化算法推荐服务机制，对广大人民群众喜闻乐见的，富有知识性、趣味性的优质图文视频、直播，优先予以算法推荐，加大流量支持力度。

四、扶持网上道德模范。通过流量支持、运营指导等方式，推广英雄人物、劳动模范、时代楷模、最美人物、身边好人、优秀志愿者等道德模范开设的“自媒体”，引导社会崇善向上。五、严格账号认证管理。建立健全对金融、教育、医疗卫生、司法等专业领域“自媒体”账号资质的动态核验机制，在账号主页展示其服务资质、职业资格、专业背景等认证材料名称，加注所属领域标签，坚决取缔和杜绝假冒仿冒账号。

六、协同处置违规账号。各网站平台之间及时共享违法违规账号的问题线索、主体信息和处置结果，结合具体违法违规情形，按照同一尺度、同一标准及时依法依约处置违规账号。

七、公开典型违规案例。开设“自媒体”各类乱象案例通报专栏，及时通报违规账号，发挥典型案例警示教育作用，引导其他“自媒体”依法用网、文明上网。

八、建立经济处罚机制。在对违法违规账号采取依约处置的基础上，进一步完善用户协议、社区公约，通过采取暂停或关闭用户打赏、下架商品链接、取消广告收益等经济制约手段，限制平台“自媒体”违规获得经济利益。及时核实并清除“自媒体”因违规行为增加的粉丝数量。九、自觉接受举报监督。设立举报专区，设置专人专岗，自觉接受社会举报监督，对网民举报的问题线索，除特殊情况外，在 3 个工作日内反馈办理情况。

十、积极参与社会公益。充分发挥资源优势、平台特长，积极鼓励本平台“自媒体”履行社会责任，加大社会公益宣传，引导全社会形成互帮互助的良好文化氛围。