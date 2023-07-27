《双截龙外传：双龙出海》 今日发售，登陆 PC、PS、Xbox、NS 平台

IT之家 7 月 27 日消息，继《忍者神龟》之后又一古老街机经典 IP 宣布回归，Joystick / 巧思和新加坡开发者 Secret Base，以及全球发行商 Modus Game 将《双截龙》再次带回大家眼前。

该系列全新作品《双截龙外传：双龙出海》作为史上首款引入组队切换机制的清版游戏，今日登陆全平台发售，包括 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch 以及 PC 平台。

本作首次把在格斗游戏中大受欢迎的组队切换形式和 Roguelite 元素融入了合作横板清屏游戏。打造了一款拥有极高的重玩价值和全新的创意的双截龙新作。

这款游戏已经上架 Steam 商店，国区定价 76 元，首周 68.4 元，支持简体中文，支持线上合作或本机双人合作游玩。IT之家提醒，PC 版最低配置要求 i5 - 9300H + GTX 1050，推荐使用 i5-8400+GTX 1080 Ti。

关于这款游戏

在这个标志性的横板清屏游戏系列全新作品中，探索年轻的双截龙兄弟的早期起源，他们将与全新或熟悉的敌人对抗。

在这个全新的 Roguelite 游戏中，每次游玩都是崭新的游戏体验。游戏拥有独特而动态的关卡结构，你所选择的任务顺序将改变游戏的难度。

你不仅可以选择作为经典组合的李比利和李吉米，还可以进行换搭，选择玛莉安和大叔马丁，或者尝试解锁其他 9 个角色，每个角色都有自己独特的招式和游戏风格。通过本地 2 人合作，你可以和朋友一起清理这些危险的街道，使游戏的乐趣倍增。

主要特色：

双人组合战斗 - 你可以选择两名战士，无缝切换控制他们，让你在组合技、防御和进攻招式上拥有多种策略，让敌人无所遁形。

结合格斗游戏和 Roguelite 元素 – 通过动态任务选择功能，体验无尽的游玩可能性；你选择任务的顺序将影响任务的长度、敌人的数量和整体难度。在每个任务结束时，可以购买随机的升级道具，提升你的角色能力，或者保留资金在任务中复活你的角色。这样你可以根据需要选择提升角色实力还是保留资金进行复活。

13 个独特可玩角色 - 从李比利、李吉米、玛莉安和大叔马丁开始战斗。一路上赚取代币，解锁多样化的 9 个角色，每个角色都有自己独特的游戏风格和优势。根据每个角色的优势和弱点，策略性地选择你的双人组合，让你在战斗中发挥最大的优势。

塑造你的体验和奖励 - 调整游戏难度以影响每个游戏阶段所获得的代币数量，并使用这些代币在代币商店解锁内容，包括角色、提示等等。你可以使用修改器来进入永久死亡或无限模式。这样你可以根据自己的喜好调整游戏难度，并选择不同的游戏模式。

本地合作模式 - 与朋友一起清理城市街道，在支持最多两个玩家的本地合作模式中共同作战。

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