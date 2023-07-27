Twitter 安卓客户端 10.0 Beta 版图标已改为“X”，但名称仍然没变

IT之家 7 月 27 日消息，据IT之家网友反馈，Twitter 现已在安卓客户端 10.0 Beta 版当中，将原来的“蓝鸟”图标改为黑白配色的“X”。

在最新版的 X 应用中，关于“Twitter”的痕迹正在逐渐被抹去。例如订阅服务 Twitter blue 现已更名为 X blue，主页顶部的蓝鸟 Logo 被 X 取代，搜索栏中的提示信息也更改为“搜索 X” 等等。

有趣的是，虽然这款应用的大部分内容都打上了 X 的印记，但在安卓 10.0 Beta 版当中，该社交软件的名称仍为“Twitter”。外媒 9to5Google 预测，这一状况会持续一段时间，直到持续 X 应用安卓 10.0 正式版发布。

在马斯克预热多日之后，Twitter 首席执行官琳达・亚卡里诺于 7 月 24 日正式宣布 Twitter Logo 正式改为 X。

对于更换 Logo 的原因，马斯克此前表示：“不太确定象征着什么，但我喜欢 X 字母”，“如果 X 在风格上最接近任何事物，那么它当然应该是装饰艺术”。

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