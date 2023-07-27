微软 Xbox 公布 2023 财年业绩，Xbox Game Pass 累计游戏时间增长 25%

IT之家 7 月 27 日消息，微软 Xbox 部门公布了 2023 财年财报，累计收入 154.77 亿美元（IT之家备注：当前约 1106.61 亿元人民币），在该部门营收历史中位列第二。

而有趣的一点是，由于第一方和第三方游戏的疲软，微软在第四财季（今年第 2 季度）的收入并未达到微软预期。

Xbox Game Pass 的游戏时间比去年增长了近 25%，月度活跃用户数量也创下了历史新高，但微软和此前一样，并未公布 Game Pass 业务的营收和订阅用户规模。

IT之家援引 tweaktown 报道，Xbox Game Pass 的订阅用户数量超过 2500 万。

Xbox 游戏工作室负责人 Matt Booty 证实，该公司的第一方游戏在所有设备上的月活跃用户超过 1.5 亿，这包括《我的世界》等游戏在 Switch、索尼 PlayStation 等平台上的统计数据。

最新的财报显示，Xbox 游戏机的销售额在本季度同比下降了 13%，环比下降了 30%，微软表示主要原因是供应问题。Xbox 内容和服务营收同比增长 5%，游戏业务整体营收 3600 万美元，同比增长 1%。

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