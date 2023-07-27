佳能 2023 年第二季度财报发布，纯利润增幅 10.8%

IT之家 7 月 27 日消息，佳能集团今日发布了 2023 年第二季度财。财报显示，2023 年第二季度佳能集团营业额同比增长 2.2%，为 10,208.82 亿日元，纯利润增幅也达到了 10.8%。

IT之家附佳能各业务领域业绩如下：

打印业务领域，用于办公的数码复合机的供货逐步恢复、中速彩机 iR-ADV DX C5800 销量坚挺。生产型数码印刷系统方面，彩色数码印刷机 image PRESS V1350 以及 image PRESS V 系列产品线不断扩充，因此销售情况良好，销售台数实现增长。综上，这一领域第二季度营业额同比增长 0.8%，为 5,749 亿日元。

影像业务领域，在可换镜数码相机方面，去年发布的全画幅专微相机 EOS R6 Mark Ⅱ 和 APS-C 画幅产品 EOS R7 和 EOS R10 销售持续增长。今年新发布的 EOS R50 和 EOS R100 也广受好评，因此销售台数实现同比增长。RF 镜头销售持续坚挺。在网络摄像机方面，由于产品供给量恢复以及在原有市场需求外，开拓了更多样化的市场需求，因此实现了增收。综上，这一领域本季度营业额同比增长 9.1%，达到 2,192 亿日元。

医疗业务领域，虽然疫情有反弹，但是欧洲地区市场销售依旧稳步增长。这一领域本季度营业额同比上升 6.7%，为 1,261 亿日元。

产业设备及其他产品业务领域，半导体曝光设备方面，以电力设备领域为主的相关领域需求持续坚挺，加之生产能力增强，因此销售台数同比大幅增长。FPD 曝光设备方面市场有所波动。综上，该领域本季度营业额同比下降 4.4%，为 749 亿日元。

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