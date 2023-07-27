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亿纬锂能与 EA 集团签订谅解备忘录，将在泰国建设电池生产基地

2023/7/27 19:28:10 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
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IT之家 7 月 27 日消息，亿纬锂能今日在深交所发布公告，宣布与 Energy Absolute Public Company Limited（EA 集团）签订谅解备忘录，拟在泰国共同组建合资公司，以该合资公司为实施主体建设至少 6GWh 的电池生产基地

图片 1

▲ 图源 深交所公告

IT之家从公告中获悉，EA 集团是一家在泰国注册成立的公司，目前从事全系列可再生能源业务，包括生物柴油制造商、可再生能源电力开发商、电动汽车和电动汽车充电器开发商和运营商及锂一次电池制造商，与亿纬锂能不存在关联关系。

亿纬锂能表示，新的合资公司中，投资结构和利益分享应以 EA 集团 51% 和亿纬锂能 49% 为基础，净利润按 50:50 进行分享。本谅解备忘录的签订，有利于双方充分整合优势资源、协同互补，促进公司海外业务顺利推进，以支持配套泰国及东南亚地区客户需求。

IT之家此前报道，亿纬锂能此前已经公布在马来西亚、匈牙利等多国都有建厂计划。

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关键词：亿纬锂能泰国

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