日媒称澳泰两国电动汽车占比激增，比亚迪受欢迎

IT之家 7 月 11 日消息，据《日经中文网》报道，随着纯电动汽车（EV）的普及，在作为日系车企主力市场的东南亚和澳大利亚，EV 在汽车销量中的占比明显上升。

▲ 图源 比亚迪官网

调查公司 MarkLines 统计的 5 月汽车销量占比显示，澳大利亚和泰国市场 EV 销量占比已达到 7%，而印度尼西亚则和日本本土一样为 2%。5 月中国及泰国等亚太地区的 EV 销量同比增加五成，达到 53 万辆。

数据还显示，5 月泰国的 EV 销量为去年同期的 13 倍，达到 5000 辆；澳大利亚 5 月 EV 销量为 7000 辆，达到去年同期的 15 倍；两国电动汽车占比均出现迅猛增长。

按品牌划分，在泰国，比亚迪独占 EV 销量的四成，该公司正计划在泰国东部的罗勇府建设 EV 工厂。此外，长安汽车也将向 EV 工厂投资 98 亿泰铢（IT之家备注：当前约 20.19 亿元人民币），中国企业正在泰国积极展开攻势。

而在澳大利亚，特斯拉独占 EV 销量的六成，比亚迪则占两成。澳大利亚政府 4 月公布了首个 EV 国家战略，该战略提出了普及价格适中的 EV 及扩充充电基础设施的目标。

报道称，澳泰两国 EV 的快速增长也让日系汽车颇受冲击。澳大利亚进口的乘用车中四成是日本车，特别是皮卡领域，日系品牌占有量很高。但在 EV 领域，日系品牌影响较小，而中国企业不断加强攻势，比亚迪在 2022 年正式进入澳大利亚市场。

在泰国，日系车企通常能占据新车销量的 8 成，自 1960 年代起，丰田等日本车企就开始在泰国生产汽车。不过，丰田的纯电动汽车 bZ4X 和日产的纯电动汽车 Leaf 在泰国都销售低迷，月销量更是低至个位数。

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