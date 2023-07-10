丰田首次正式确认拟在泰国生产电动汽车

IT之家 7 月 10 日消息，随着大量中国车企杀入泰国市场，其他传统车企也希望从此分一杯羹。

丰田在一份声明中表示，正考虑在泰国生产电动汽车。这是丰田首次正式确认这一意向。过去十年间，丰田与其集团公司在泰国累计投资近 70 亿美元，雇有约 27.5 万人。

丰田表示，截至目前，其去年起在泰国销售的 bZ4X 纯电动 SUV 已获 3356 辆订单。

泰国暹罗汽车公司 (Siam Motors) 于 1962 年与日产汽车合作进入这一市场，最终将其从一家从汽车经销商到汽车先驱，而且年收入已增至 70 亿美元（IT之家备注：当前约 506.1 亿元人民币），目前正在其他领域寻找机会。

暹罗汽车集团副总裁 Sebastien Dupuy 称，该公司正与几家中国汽车制造商就潜在合作关系谈判，特别是在高端电动汽车领域，“我们希望抓住这个增长点”。

根据政府数据，去年在泰国注册的近 85 万辆新车中只有约 1% 是电动汽车，但在今年 1 月至 4 月期间，这一比例上升到 6% 以上。泰国目标到 2030 年将其年产 250 万辆汽车中的约 30% 转化为电动汽车，并设下成为区域生产中心的愿景，正积极寻求投资。

在近几个月多次前往中国的泰国投资促进委员会（BOI）秘书长纳里特（Narit Therdsteerasukdi）表示：“我们意识到，如果泰国想成为该地区的电动汽车中心，就不能只建立汽车组装业，我们需要加强整个电动汽车生态系统。”

随着泰国市场的兴起，中国电动汽车制造商纷纷涌入泰国，并承诺在这个此前长期由日本车企主导的东南亚最大汽车制造中心投资 14.4 亿美元（当前约 104.11 亿元人民币）建设生产设施。

资料显示，长城汽车在 2020 年就押注于泰国，先是收购了通用汽车的一家工厂，并将斥资 226 亿泰铢将其打造成泰国的区域生产中心。电动汽车和混合动力汽车。

该汽车制造商将于明年开始在泰国生产欧拉好猫，同时还将引进其生产电子产品、动力总成和座椅的子公司 MIND Electronics、HYCET 和 Nobo Auto。

此外，拥有名爵汽车的上汽集团正在与泰国企业正大集团合作，于 2019 年在该国推出了首款电动汽车。该公司四月份表示，将投资 5 亿泰铢扩建现有的电动汽车零部件和电池制造工厂。

中国电动汽车巨头比亚迪正投资 179 亿泰铢在泰国设立新工厂，从 2024 年开始每年生产 15 万辆乘用车，其中部分产品将出口到东南亚和欧洲。

中国合众新能源汽车还与泰国 Bangchan General Assembly 合作，从明年开始在当地生产电动 NETA V 车型。

泰国投资委员会（BOI）还表示，其他几笔交易也在酝酿之中。

据投资委员会称，与福特和马自达合作的长安汽车将投资 98 亿泰铢在中国境外建立首家右舵电动汽车工厂。

BOI 还表示，广州汽车集团子公司埃安计划投资超过 64 亿泰铢在泰国生产电动汽车。

据 BOI 称，中国奇瑞汽车于 2009 年首次推出自主开发的电动汽车，对投资泰国“非常感兴趣”，并计划明年初进入该市场。

据路透社，吉利也正处于计划进入泰国的早期阶段，包括权衡进口和本地制造的车型。

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