9299 元起，微星推出尊爵 13 Evo 纯净白笔记本电脑：重 990g

IT之家 7 月 27 日消息，今年 3 月，微星推出新款尊爵 13 Evo 轻薄本，搭载最新的 i7-1360P 处理器，首发价 8999 元。

微星今日宣布新增“纯净白”版本（IT之家注：B 面边框依然是黑的），目前已经上架电商平台，显示为 9299 元（内存从 16GB 升级为 32GB）。

据介绍，这款笔记本搭载了 16:10 比例屏，FHD + 分辨率，100% sRGB 色域，采用微星第二代全面屏技术，90% 屏占比。机身采用镁铝合金工艺，990g 重。

配置方面，这款笔记本搭载 i7-1360P 处理器，12 核 16 线程，最高 5GHz，通过英特尔 EVO 认证。该机配备 32GB LPDDR5-4800 内存，以及 1TB PCIe 4.0 SSD。

接口方面，该机提供了雷电 4、HDMI 2.1、MicroSD 读卡器、USB-A 等接口。

此外，它还配备了 75Wh 电池，支持 100W PD 快充，官方称至高 15 小时续航。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。