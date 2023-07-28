美外卖平台 DoorDash 开发 AI 聊天机器人，点餐不用刷菜单

北京时间 7 月 28 日早间消息，据报道，美国餐饮外卖公司 DoorDash 正在开发基于人工智能技术的聊天机器人“DashAI”，让顾客的点餐操作进一步提速。

有此机器人，客户只需要输入一些关键词，就能够获得个性化的外卖餐饮推荐。如果这一软件能够顺利上线，那么 DoorDash 也将在外卖市场获得先发优势。

对于这一新功能，DoorDash 的发言人并未发表评论。今年 5 月，该公司首席执行官徐迅在分析师电话会议上表示，公司正在内部测试各种不同的外卖消费体验。

据报道，DashAI 聊天机器人会弹出一个提示信息，表明这仍然是一个测试中的功能，回复准确度可能不高。软件代码中也包括了一些消费者如何使用这一聊天机器人的问题例子：

“你能够给我推荐附近有什么评分比较高、但价格又不贵的饭馆吗？”

“哪家快餐店的汉堡可以外送？况且还有丰富的萨拉选项？”

“哪里有真正的亚洲风味美食？比如中餐或泰餐。”

去年，美国人工智能公司 OpenAI 的聊天撰稿工具 ChatGPT 上线后，全世界掀起了生成式人工智能的新浪潮。目前为止，苹果、谷歌、微软和亚马逊等公司已经开始在人工智能领域大举加码，DoorDash 显然不想成为这股新浪潮的看客。

通过推出人工智能聊天机器人，DoorDash 可以把自己包装成为一家服务更加精致化的餐饮外卖公司，帮助该平台在已经成为红海的外卖市场保持竞争优势。

传统消费者在购买餐饮外卖时需要滚动菜单查看，而人工智能搜索和聊天服务，可以帮助用户更快速锁定想要的餐馆和美食。

据悉，在美国餐饮外卖市场，DoorDash 已掌控了 65% 的市场份额。

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