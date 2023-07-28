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荣耀 X8 Pro 平板电脑开售：11.5 英寸 2K 屏、120Hz 刷新率，999 元起

2023/7/28 9:56:54 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
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IT之家 7 月 28 日消息，荣耀 X8 Pro 平板电脑现已在京东开售，IT之家汇总价格信息：

  • 4GB+128GB：999 元

  • 6GB+128GB：1099 元

  • 8GB+128GB：1399 元

  • 8GB+256GB：1599 元

荣耀平板 X8 Pro 采用全金属一体化机身，厚 6.9mm，重 495g，提供珊瑚紫、天青色、星空灰 3 款配色。

荣耀平板 X8 Pro 搭载 11.5 英寸 LCD 屏幕，拥有 2K 高清分辨率、86% 超高屏占比、120Hz 的高刷显示，支持多重护眼技术，同时搭配行业首创的环绕式六扬声器，支持人声增强 2.0。

荣耀平板 X8 Pro 搭载高通骁龙 685 芯片，内置 7250mAh 电池，支持 22.5W 充电，标配 10W 充电器，预装 MagicOS 7.1 系统，支持荣耀笔记、教育中心、智慧互联、智能蓝牙键盘。其它方面，该机前置 5MP 自拍摄像头，后置 5MP 单摄，支持 Wi-Fi 5。

京东荣耀平板 X8 Pro 999 元直达链接

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关键词：荣耀平板电脑

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