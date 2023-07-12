荣耀首款平板电脑 MagicPad 13 发布：13 英寸 2.8K 护眼屏，预售价 2899 元起

IT之家 7 月 12 日消息，荣耀今晚正式发布 MagicPad 13 平板电脑，这也是该品牌的首款平板产品。

MagicPad 13 采用 13 英寸 2.8K 超清 IMAX Enhanced 护眼屏，在 LCD 平板领域首次实现了∆E<1 的色准，分辨率 2880×1840，支持 144Hz 自适应刷新率，峰值亮度 700nit，屏占比达到 90%，支持 HDR 10。该机厚度 6.4mm，重量 660g。

硬件方面，MagicPad 13 搭载高通骁龙 888 芯片，提供 8GB+256GB、12GB+256GB、16GB+512GB 三种存储组合。

荣耀介绍，MagicPad 13 还实现了行业首创的裸耳 3D 空间音频，配备八扬声器音箱级低音炮，并选用低频内核面积 494 平方毫米的扬声器，此外还是首款 QQ 音乐臻品认证空间音频平板，同时通过了 IMAX Enhanced 认证。

软件方面，MagicPad 13 搭载 MagicOS 7.2 操作系统，对移动办公进行了诸多体验优化。荣耀文档作为安卓生态下的个人文档中心，可快捷实现文档的编辑、手写输入、文件收录、文档接续等功能，帮助构建用户的个人文档中心。荣耀文档提供的全局文件收藏与管理可以帮助用户更好的管理文档，荣耀文档也提供了完善的格式兼容和转换功能，让平板上的办公更方便快捷。

针对高效会议，MagicPad 13 可实现多人会议语音转文本，能够识别不同人声进行文本转换。该机支持有线投屏，最高支持 4K 60 帧输出。此外，该机采用全新升级的 MagicRing，可实现网络共享，以及以平板为中心的移动办公等功能。

IT之家整理各版本售价如下：

8GB+256GB：2999 元（预售优惠价 2899 元）

12GB+256GB：3299 元

16GB+512GB：3699 元

荣耀 MagicPad 13 将于 7 月 12 日 21 点 30 分开启预售，并于 7 月 20 日 10 点 08 分正式开售。

荣耀今晚还发布了 Magic Pencil 3 手写笔，该笔支持 4096 级压感，2ms 低时延，零压出墨感应，续航时间达到 10h，售价 499 元。

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