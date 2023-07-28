Opera GX 浏览器引入 Fake My History 功能，在你“死后”可伪造浏览历史

IT之家 7 月 28 日消息，Opera GX 浏览器近日宣布推出“Fake My History”功能，你在死后（或者连续 2 周没有使用）不仅会清空所有访问历史，而且会伪造访问记录，确保你的搜索历史不被他人发现。

Opera GX 产品总监 Maciej Kocemba 谈及了推出该功能的原因，IT之家翻译如下：

人生从来只有一次，没有存档、重生。那么你死后会留下什么？你网购的劳拉・克劳馥（Lara Croft）体枕吗？ 通过 Fake My History 功能，我们可以帮助你清理痕迹，使用完全伪造的浏览历史，替代你的内容。

这些伪造的浏览历史包括：

当地的志愿者活动

各种免费在线学习课程

在社区活动鼓励参与活动、投票的相关内容

创建鸟舍等文娱活动的相关内容

Opera GX 浏览器会在用户不使用 14 天后自动启用“Fake My History”功能，用户如果想要立即体验，也可以选择“Pretend I’m Already Dead”（假装我已经死了）选项，立即启用该功能。

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