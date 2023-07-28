福特发布二季度财报：总营收 450 亿美元，售出 3.4 万辆电动汽车

IT之家 7 月 28 日消息，今日早些时候，福特汽车发布了第二季度的业绩报告。数据显示，福特汽车当季度总营收为 450 亿美元（IT之家备注：当前约 3222 亿元人民币）。

Model E（电动汽车） 营收 18 亿美元（当前约 128.88 亿元人民币），同比增长 39%

‎Ford Blue（燃油汽车） 营收 250 亿美元（当前约 1790 亿元人民币），同比增长 5%

‎Ford Pro（商用车 / 服务） 营收 156 亿美元（当前约 1116.96 亿元人民币），同比增长 22%

具体来看，福特的电动汽车部门（Model e）在该季度总营收为 18 亿美元，虽然环比翻了一番，但是运营亏损却高达 10.8 亿美元（当前约 77.33 亿元人民币），运营利润率为-58.9%。目前根据官方估计，由于不断变化的定价环境、新的投资和其他成本，电动汽车业务今年将亏损约 45 亿美元（当前约 322.2 亿元人民币），这比此前的预测还要高出 50%。

销量方面，福特旗下的电动汽车在经历了今年第一季度的环比暴跌之后，第二季度又开始出现环比大幅上涨，由 1.2 万辆提升至 3.4 万辆。

福特汽车 CEO Jim Farley 指出，“电动汽车的普及速度比预期来得慢，这将有利于像我们这样的‘先行者’。我们向突破性的数字化和电动化转型过程仍在进行，不过会‘很不稳定’”。

同时，福特将其 60 万辆的年产量目标推迟到 2024 年 —— 比当初的预测还要晚了一年。一开始，福特曾计划在 2026 年达到年产 200 万辆电动汽车的目标，但在最新的财报中并未透露调整信息。

此外，福特汽车的第二代电动汽车产品包括下一代全尺寸皮卡“T3 项目”以及三排座椅的大型跨界 SUV。根据此前消息，福特 T3 项目将于 2025 年面世。

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