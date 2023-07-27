西方汽车制造商希望削减电动汽车成本以对抗中国品牌

IT之家 7 月 27 日消息，据路透社报道，欧美汽车制造商正担心中国廉价电动汽车“入侵”欧洲。法国汽车制造商雷诺今日表示，计划将其电动汽车的生产成本削减 40%，以对抗中国品牌。

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雷诺 CFO 蒂埃里・皮顿（Thierry Pieton）表示，抵御价格竞争的最佳方法是削减自己的开发和制造成本。

虽然削减 40% 成本的目标需要到 2027 年才能实现，但雷诺 CEO 卢卡・德・梅奥（Luca de Meo）表示，由于原材料成本下降，该公司将从今年下半年开始大幅降低生产成本。他表示：“很明显，我们正处于竞争之中，时间至关重要。”

提供普通车主负担得起的电动汽车已成为全球汽车制造商的优先事项，由于电池成本较高，目前电动汽车的售价普遍高于燃油车。

比亚迪和上汽集团等中国制造商已在这一转变中投入巨资，利用较低的劳动力成本和本土电池供应商，领先于许多竞争对手。根据咨询公司 Inovev 的预测，2022 年，中国汽车制造商在欧洲电动汽车市场的份额为 9%，比上一年增加了近一倍。而且步伐正在加快。

与其他电动汽车制造商一样，雷诺也面临来自美国的压力。特斯拉今年已经多次降价，尽管这已经侵蚀了其利润率。

Stellantis（斯特兰蒂斯）CEO 卡洛斯・塔瓦雷斯（Carlos Tavares）昨日警告称，与中国制造商的竞争将是“极其残酷的”：“中国厂商的竞争成本比我们低 25%，我们必须战斗。我们需要降低成本，以确保我们继续以中产阶级负担得起的价格盈利。”

塔瓦雷斯表示，西方汽车制造商需要使用与中国竞争对手“相同的武器”，在成本较低的国家采购零部件，并与提供能源、成本和重量最佳组合的电池供应商建立合作关系。他直言：“这意味着我们需要提供一个采购方案，使我们能以 25000 欧元（IT之家备注：当前约 19.8 万元人民币）或更低的价格出售雪铁龙 C3 等汽车。”

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