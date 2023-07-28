消息称卡普空明年 3 月前推出一款“未公开游戏”，预计销量数百万套

IT之家 7 月 28 日消息，7 月 26 日，彭博社记者 Takashi Mochizuki 在推特上声称，日本游戏厂商卡普空已确认将于本财年内（截至 2024 年 3 月）推出一款“迄今为止尚未公开”的游戏。而且，这款游戏将会“卖出数百万套”。

他还透露说，负责这款游戏的 Sword Canes 工作室目前拥有 22 名员工，且大部分都是动画师。

IT之家此前援引彭博社报道，卡普空的股价今年又上涨了 1/3，在过去十年里，卡普空的股价一路飙升，总共上涨了 1200%。

多名分析师认为卡普空目前是日本首屈一指的游戏发行商，该公司旗下《生化危机》《怪物猎人》等系列 IP 近年来在全球获得了不错的反响。

不仅如此，事实证明卡普空对经典游戏的“深挖策略”也非常有效，除《生化危机》重制版之外，近期的《洛克人 EXE》 等重制作品也都有着不错的成绩。

据卡普空旗下畅销游戏的最新数据显示，位列 TOP 5 的分别是以下游戏（括号中为官方截至今年 3 月 31 日时给出的统计数字）：

1、《生化危机》1.46 亿份 （1.42 亿份）

2、《怪物猎人》9400 万份 （9200 万份）

3、《街头霸王》5200 万份 （4900 万份）

4、《洛克人》 4000 万份（3800 万份）

5、《鬼泣》2900 万份 （2900 万份）

不过截至目前，关于这款神秘新作依旧是众说纷纭。据国内外有关报道的评论区显示，有人说是《怪物猎人》的重制版，也有人声称是《逆转裁判 7》，或者《生化危机：维罗尼卡》《吞食天地 2》等游戏的重制版。

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