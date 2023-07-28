realme 真我 GT 5 真机曝光：1.5K 柔性直屏，无塑料支架

IT之家 7 月 28 日消息，realme 真我 GT5 系列旗舰手机官宣之后，博主 @数码闲聊站 也曝光了这款产品的真机，正面外观一览无遗。

该博主透露，真我 GT5 系列配备 1.5K 柔性直屏，并且未采用塑料支架。这款新品搭载了骁龙 8 Gen 2 处理器，提供 24GB 大内存版本，采用 240W / 150W 大电流“顶级双快充方案”。

据IT之家此前报道，该博主曾曝光一款 realme 骁龙 8 Gen 2 新机的具体配置，当时预测的命名为真我 GT Neo 6，现在确认为真我 GT 5。

爆料称，这款新机配备 6.74 英寸 1.5K“超窄”直屏，支持 144Hz 高刷以及 2160Hz PWM 调光，前置 1600 万像素自拍镜头，后置 5000 万像素 IMX890 主摄（支持 OIS 光学防抖）+800 万像素镜头 + 200 万像素镜头。

真我 GT Neo5

值得一提的是，realme 在今年 2 月推出的真我 GT Neo5 手机上便提供了 150W 快充 + 5000mAh 电池和 240W 快充 + 4600mAh 电池双版本，后者售价更高一些。预计 realme 会在真我 GT 5 采用类似的销售策略。

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