微软 Edge 浏览器吉祥物“EdgeHog”亮相：一只可爱的小刺猬

IT之家 7 月 28 日消息，提到微软的吉祥物，IT之家的小伙伴们可能第一眼想到的是“大眼夹（Clippy）”。

不过微软实际上为旗下子品牌推出了相当多的吉祥物，例如 WindowsInsider 的“忍者猫”、前 Sliverlight 开发框架平台的“蓝泽光”、Windows7 时代的“窓辺ななみ”等，而目前微软吉祥物家庭再添一员，即一只名为“Edgehog”的小刺猬。

本月 24 日，微软 Edge 浏览器的官方推特发布了一条视频推文，其中便显示这只名为“Edgehog”的小刺猬在滚笼中走来走去。

▲ 图源 微软官方推特

在此之后，Edge 浏览器官推又发布了许多“Edgehog”的视频，其中一段视频显示，“Edgehog”在微软总部的一些地方走来走去，并再次在滚笼中行走。

“Edgehog”目前已经获得了微软的官方胸牌，而 Edge 官方账号的资料卡背景和头像也换成了这只毛茸茸的小刺猬。

▲ 图源 微软官方推特

▲ 图源 微软官方推特

Edge 浏览器官方推特最新的消息展示了微软开发者正使用 NewBing 帮助他们撰写电子邮件，官方账号同时表示，这是因为“需要腾出时间来照顾 Edgehog”。

考虑到微软本身相当注重于“吉祥物”文化，因此未来小伙伴们也可能在 Edge 浏览器中看见这只小刺猬的身影。

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