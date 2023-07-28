台积电全球研发中心今日启用，探索 2 纳米及 1.4 纳米以下制程工艺

IT之家 7 月 28 日消息，台积电全球研发中心今日在台湾地区新竹市正式启用，台积电董事长刘德音宣布新中心将探索 2 纳米甚至 1.4 纳米以下尖端技术。

IT之家从台积电官方新闻稿了解到，研发中心将成为台积电研发机构的新家，包含开发台积电 2 纳米及以上尖端工艺技术的研究人员，以及在新型材料和晶体管结构等领域进行探索性研究的科学家和学者。随着研发人员已经搬迁到新大楼的工作场所，到 2023 年 9 月，该公司将为 7000 多名员工做好充分准备。

台积电的研发中心总占地面积为 30 万平方米，约 42 个标准足球场。它被设计成一座绿色建筑，具有植被墙、雨水收集池和最大限度地利用自然光的窗户，以及能够在峰值条件下发电 287 千瓦的屋顶太阳能电池板等功能，表明了台积电对可持续发展的承诺。

台积电董事长刘德音在启用仪式上表示，如今进入研发中心，将更积极开发领导世界半导体行业的技术，探索 2 纳米甚至 1.4 纳米以下技术。他表示，研发中心于 5 年多前开始策划，在设计、施工有很多巧思，有超高屋顶和可塑性工作空间。

刘德音强调，研发中心最重要的不是宏伟建筑，而是台积电的研发传统。他表示，研发团队 2003 年进入晶圆 12 厂时开发 90 纳米技术，20 年后进入研发中心开发 2 纳米技术，是 90 纳米的 1/45，也就是说要在研发中心至少待 20 年。

刘德音表示，20 年后的半导体元件大小如何，用什么材料，光、电原酸如何整合，量子数位运算如何共用，研发中心的研发人员将会给出答案，并找出大量生产方法。

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