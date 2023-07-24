消息称台积电掀起“AI 散热革命”，联手多家硬件厂商升级液冷解决方案

IT之家 7 月 24 日消息，据台媒《经济日报》报道，因 AI 芯片及服务器散热需求较高，继先前引入“浸润式冷却高效运算电脑机房”后，近期传出再携手高力、技嘉、双鸿等硬件厂商，在高速运算散热方面持续精进，同时台积电还在与高力、NVIDIA 合作开发 AI GPU 浸没式系统，掀起新一波散热革命。

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业界人士分析称，AI 服务器运算速度快，产生的热能与耗能更大，目前主流散热技术都无法满足要求。由于 CPU 与 GPU 的平均功耗从 300W 跃升至 1000W 以上，散热比以往更困难，液冷是当前最有效且最先进的散热解决方案。

目前主流液冷散热方案分为两种，第一种是借由水循环的方式，透过泵和管线进入机体带走热能。另一种是浸没式技术，将热源（例如芯片）放置在不导电液体中，借此带走热能。

IT之家此前报道，台积电已将 CPU、GPU 与 AI 加速器等执行训练和推论功能的服务器芯片，列为 AI 相关营收。台积电此前曾提到，AI 将进入大众化时代，同时提供广阔技术商机。

根据供应链的消息，高力已确定取得台积电 150 台液冷式分配器订单，后续北美服务器大厂也有其他合作案正进行中，高力法人还表示 NVIDIA 正朝针对 GPU 芯片提供浸没式保固方向努力，相关实验正在进行中。

双鸿方面，消息人士称公司内部有专门的团队与台积电进行研发与合作，主要内容除机柜水冷方案外，也有针对半导体在制造过程中，进行散热的新技术研发。

技嘉已在 2022 年打入台积电散热供应链，提供浸没式服务器给台积电的“浸润式冷却高效运算电脑机房”使用，推升该公司服务器业绩向好。

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