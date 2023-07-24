韩媒称三星半导体收入已连续四个季度落后台积电

IT之家 7 月 24 日消息，据《韩国先驱报》报道，在全球经济持续低迷的背景下，全球最大的存储芯片制造商三星电子的半导体业务收入似乎已连续四个季度落后于竞争对手台积电。

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据业内人士透露，台积电二季度营收同比下滑 10%，至 155.3 亿美元（IT之家备注：当前约 1116.61 亿元人民币），略高于市场预期，但依旧未能避免智能手机和其他设备需求低迷造成的芯片需求衰退的影响。

虽然三星电子本月早些时候公布了二季度的业绩，但并未提供各业务部门的具体数据。但市场观察人士预计，该公司芯片业务（DS）部门的销售额为 101 亿-108 亿美元（当前约 726.19 亿- 776.52 亿元人民币）左右，几乎是去年同期 221 亿美元（当前约 1588.99 亿元人民币）销售额的一半。

如果三星 DS 部门二季度业绩符合市场预期，那么自去年第三季度以来，三星已连续四个季度将芯片营收第一的位置让给台积电。

2021 年，三星超越英特尔，成为全球收入第一的芯片制造商，这也是其在三年后首次重新夺回榜首位置，然而由于内存业务状况的急剧恶化，三星 DS 部门的业绩从去年三季度开始持续疲软。

台积电预计第三季度营收将在 167 亿美元- 175 亿美元（当前约 1200.73 亿元- 1258.25 亿元人民币）之间。尽管专家预测三星可能会因芯片减产而加速第三季度盈利复苏，但该公司预计销售额 15 万亿-16 万亿韩元（当前约 838.5 亿- 894.4 亿元人民币）仍远低于台积电。

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