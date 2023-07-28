性能翻番，索尼 PS5 Pro 游戏主机关键规格曝光

IT之家 7 月 28 日消息，消息源 @Zuby_Tech 在分享了 PlayStation 5 Slim 游戏主机部分信息之后，在随后发布的推文中，还分享了 PS5 Pro 主机的规格信息。

报告称索尼 PS5 Pro 内部代号为“Project Trinity”，于 2022 年年初开始研发，所使用的 APU 内部代号为“Viola”。

在规格方面，PS5 Pro 游戏主机配有 30 个工作组处理器（WGP），60 个计算单元（CU），基于 Zen 4 和 RDNA 3 技术，超过 23 TFLOPs。而索尼 PS5 游戏主机的性能为 10.3 TFLOPs，意味着性能翻倍。

@Zuby_Tech 此前预测北美和英国市场分别为 599 美元和 549 英镑，不过在最新推文称，该主机的最低价格为 499 美元（IT之家备注：当前约 3573 元人民币）。

这应该和此前类似，PS4 在 2013 年以 399 美元的价格推出，PS4 Pro 在 2016 年以相同的价格推出。

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