VR 畅玩 CF，《穿越火线：Sierra Squad》8 月 30 日登陆 Steam

IT之家 7 月 27 日消息，由 Smilegate Entertainment 开发及发行的虚拟现实第一人称射击游戏《穿越火线：Sierra Squad）》已上线 Steam，支持中文。

官方现宣布本作将于 8 月 30 日正式发售，支持 SteamVR 及 Oculus PC，稍后也将登陆 PS VR2。

IT之家提醒，这款游戏需要有头戴式 VR 设备才能游玩，而且只能使用手柄 / 控制器，不支持键盘和鼠标。

这款游戏以经典竞技 FPS 游戏《穿越火线》为原型打造的 VR 游戏，强化了 PVE 方面的设计。

这是一款快节奏，容易上手的 FPS 游戏。玩家在游戏中将操作一个精英火力小队的负责人，这支小队陷入了一场与最高机密生化武器有关的战争中。当你探索真相时，要准备好迎接来自各方的激烈抵抗。

开发团队表示，玩家可体验所有《穿越火线》玩家们熟悉的角色、地图和动作。在敌对的保卫者和潜伏者之间激烈的准军事战斗中，玩家将身临其境地领略 60 多个战役任务和各种室内外战斗场景。

游戏中提供了手枪、步枪、投掷型和再投掷型手榴弹，还有具备创新瞄准机制狙击步枪在内的 39 种类型的武器以及丰富的配件选项，让玩家能够迅速消灭 17 种敌人。另外，还能在 360 度的 VR 空间中和直升机、LAV 等重型火炮交战，所以玩家必须时刻注意四周的情况。值得一提的是，游戏内可召集 3 名伙伴，在大型合作游戏中携手杀敌。

在敌对的保卫者和潜伏者之间激烈的准军事战斗中，玩家将身临其境地体验 60 多个战役任务和各种室内外战斗场景。 游戏中提供了手枪、步枪、投掷型和再投掷型手榴弹，还有具备创新瞄准机制狙击步枪在内的 39 种类型的武器以及丰富的配件选项，让玩家能够迅速消灭 17 种敌人。另外，还能在 360 度的 VR 空间中和直升机、LAV 等重型火炮交战，所以你必须时刻注意四周的情况。 清剿敌人并不容易。但如果需要帮助，你最多可召集 3 名伙伴，在大型合作游戏中携手杀敌吧。

IT之家附 Steam 最低配置要求：

操作系统: Windows 10

处理器: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X

内存: 8 GB RAM

显卡: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

存储空间: 需要 50 GB 可用空间

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