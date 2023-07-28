消息称索尼 PS5 游戏机改进型号配 5 纳米 APU，没有液态金属散热系统

IT之家 7 月 28 日消息，据爆料者 Zuby_Tech 本月 26 日表示，索尼新版 PlayStation 5 游戏机（CFI-1300 系列）将搭载经过改进的 5 纳米 APU，该制程能够负担散热的需求，因此爆料者预计新款 PlayStation5 游戏机不会将配备液态金属散热系统。

▲ 图源 Zuby_Tech

索尼 PlayStation 5 游戏机初代机型（CFI-1200）采用 7 纳米制程，而 2022 年的 CFI-1202 机型采用了 6 纳米制程。根据 Zuby_Tech 的消息，5 纳米将会是索尼 PlayStation 5 游戏机制程的终点，搭载该 APU 的新款 CFI-1300 机型将在今年年底发售。

▲ 图源 索尼

爆料者具体表示，索尼放弃液态金属冷却系统的原因是采用 5 纳米制程的 APU 能够提供更高的效率和更低的发热水平，同时液态金属冷却系统成本较高，取消相关硬件有利于降低游戏机本身的成本。

此前IT之家也曾报道过，索尼计划对 PlayStation 5 进行调价，并提供了一系列折扣措施来吸引玩家购买。爆料者认为索尼这一行为很有可能就是为新款 PlayStation 5 游戏机铺路，不过他同时表示，这款 5 纳米制程的 CFI-1300 机型并不是传闻的 PlayStation 5 Pro，只是当下 CFI-1202 机型的小改款。

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