日企 Serendix 将销售 3D 打印住宅，使用中国产打印机

IT之家 7 月 28 日消息，据日经中文网报道，以量产 3D 打印住宅为目标的日本 Serendix 已制作出了平房住宅，该公司使用中国制造的打印机输出构件，然后使用重型机械将其组装在一起。按照计划，Serendix 将对施工精度和耐久性进行测试，并从 8 月下旬开始限量销售 6 栋，每栋价格为 550 万日元（IT之家备注：当前约 28.2 万元人民币）。

▲ 图源 Serendix 官网

此次推出的 3D 打印住宅名为“Serendix50（藤壶型）”，总建筑面积为 50 平方米，采用 1LDK 设计（一室两厅一厨），预期居住 2 人。与普通住宅一样，这款 3D 打印住宅也配备了厨房和卫浴。

该建筑由日本庆应义塾大学 KGRI 环 Design & Digital Manufacturing 创造中心负责设计，采用钢筋混凝土结构，符合日本建筑基准法。使用 3D 打印机建造的住宅具有施工时间短、价格低的特点，据 Serendix 介绍，这款藤壶型住宅的施工时间仅为 44 小时左右。

Serendix 在 2022 年推出了 3D 打印球体住宅“Serendix10（球型）”，并于 5 月在长野县佐久市建成了首栋房子。球型的建筑面积较小，只有 10 平方米，由于不接入自来水管道，设想用于用户享受兴趣爱好的空间等用途。

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