为登月做准备，宇航员在国际空间站成功远程操控地球上的机器人

IT之家 7 月 28 日消息，欧空局（ESA）和美国宇航局（NASA）合作，为了未来能够在 Gateway 基地上操控月球登陆车，近日在国际空间站上展开测试，让宇航员远程操控地球上的机器人。

美国宇航局的目标是在 2025/2026 年执行 Artemis III 登月任务，为明年执行的 Artemis II 任务做准备，将派遣一队宇航员绕月并返回。

本次测试共持续 2 个小时，在德国航空航天中心（DLR）的模拟行星环境中进行。该中心位于慕尼黑附近的 Oberpfaffenhofen。

在测试过程中，NASA 宇航员弗兰克・鲁比奥（Frank Rubio）控制了地面上的三个机器人，被分配的任务是从月球着陆器上取出地震仪并将其放置在地面上。

鲁比奥控制了 DLR 的 Rollin' Justin 人形机器人和 ESA 的四轮双臂互动漫游车，控制机器人从着陆器上取下装备，然后使用 Rollin' Justin 机器人将地震仪放置在模拟月球环境的地面上。

这项测试为未来的登月任务提供了宝贵的数据支持，在测试期间，鲁比奥以大约 17500 英里（28000 公里 / 小时）的速度绕地球飞行。

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